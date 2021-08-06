Вибори не зупинять "Велике будівництво" в Харкові: у Зеленського оцінили ситуацію

Місцеві чиновники виконують "домашні завдання", щоб їхній регіон взяв участь в інфраструктурних проектах. У Харкова з цим немає проблем

Ігор Терехов, Кирило Тимошенко і Михайло Добкін / Фото: president.gov.ua, facebook.com/igor.terehov.kh

Ситуація в Харкові напередодні виборів мера залишається стабільною, незважаючи на те, що один з кандидатів розгойдує ситуацію через ЗМІ. Проблем не виникне і після 31 жовтня. Реалізація програми "Велике будівництво" не опиниться під загрозою.

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Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine заявив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

"У Харкові є два основні кандидати (в.о. міського голови Ігор Терехов і ексмер Харкова Михайло Добкін. – Ред.). Я як заступник голови Офісу президента не можу агітувати. І ось як воно йде за соцопитуваннями, так і закінчиться. Другий кандидат (Добкін. – Ред.) розгойдує ситуацію через ЗМІ, але, думаю, вибори там відбудуться спокійно і без сюрпризів ", – сказав Тимошенко.

За його словами, останнім часом в Офісі президента вироблений дієвий механізм співпраці з місцевою владою. Цей механізм передбачає, що кошти на інфраструктурні проекти виділяються тим регіонам, які проявляють ініціативу і виконують певний перелік підготовчих процедур.

Тимошенко зазначив, що восени-взимку 2020 року кожен губернатор повинен був зібрати документи, оголосити тендер на будівництво, підписати договір і знайти інвесторів.

"З домашньою роботою губернатор може приходити до нас за додатковими грошима в рамках" Великого будівництва ". Деякі губернатори погано справляються, тому і міняємо їх час від часу", – сказав заступник голови ОП.

Тимошенко стверджує, що в Харкові ситуація стабільна і регіон активно розвивається: "У них багато проєктів, яких немає ніде на території України. Наприклад, в цьому році буде відкриватися крутий зоопарк в Східній Європі".

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Наразі в усіх регіонах в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на різних стадіях реалізації знаходиться близько 1000 інфраструктурних проєктів, без урахування дорожнього будівництва і ремонту. В результаті децентралізації в реалізації цих проєктів беруть участь як центральна влада, так і самі регіони.

Що кажуть соцопитування

Більше половини харків'ян (55%) довіряють секретарю міськради Ігорю Терехову , не довіряють йому 29% жителів міста;

, не довіряють йому 29% жителів міста; роботу голови Харківської ОДА Айни Тимчук за півроку позитивно оцінили 9%, негативно 27%;

нардепу Юлії Світличної та бізнесменові Олександру Ярославському довіряють по 38% опитаних, не довіряють 36% і 17% відповідно;

депутату Олександру Фельдману довіряють 36% респондентів, не довіряють 45%;

екс-меру Харкова (2006-10 рр.) Михайлу Добкіну довіряють 32%, не довіряють 56%;

нардепу Євгену Мураєву довіряють 23%, не довіряють 25%;

екс-голови Харківської ОДА Ігоря Райнін довіряють 6%, не довіряють 24% харків'ян.

Нагадаємо, раніше Терехов сказав, як будуть виглядати трамваї з Харкова.

Крім того, Добкін назвав в.о. мера Харкова Терехова "лохом" – через ролик про храм.

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