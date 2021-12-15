У Харкові перенесли зимові канікули – нова дата

У Харкові канікули розпочнуться раніше. Фото: колаж "Сьогодні"

У школах Харкова перенесли дату початку зимових канікул. Замість 30 грудня учні почнуть відпочивати 28 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі мерії, передає Vgorode.

Як стало відомо, фактично останнім робочим днем буде п'ятниця, 24 грудня, бо 25-27 грудня – вихідні та святкові дні. Таким чином, канікули розпочнуться 28 грудня.

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Класні керівники у батьківських чатах вже повідомляють про нову дату канікул.

Зимові канікули для столичних школярів розпочнуться вже 25 грудня. Як стало відомо, учні відпочиватимуть до 9 січня включно.

"Причин для перенесення початку канікул немає. Завдяки ефективним протиепідемічним заходам у столиці вдалося зупинити зростання захворюваності на COVID-19 і вийти з "червоної"зони" епідеміологічної небезпеки. Зараз усі 425 столичних шкіл працюють у звичайному режимі, а наші служби проводять постійний моніторинг закладів середньої освіти, контролюючи динаміку захворювання", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Він також зазначив, що фахівці наполегливо рекомендують максимально вакцинувати населення для безпечнішого перебігу хвороби та збереження життя.

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"Київ – лідер із вакцинації в Україні. Зараз уже зроблено понад 3,1 мільйона щеплень. Повністю вакциновано майже 1,57 мільйона киян. Серед представників освітньої галузі вакциновано майже 97%", – наголосив Валентин Мондрієвський.

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