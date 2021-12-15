У Харкові посеред дороги забив фонтан: місто у великому заторі (відео)

Співробітники комунального підприємства намагаються усунути проблему

У Харкові затори через великий фонтан на дорозі. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 15 грудня, у Харкові на Пушкінській посеред дороги забив фонтан. Зі стоку тече велика кількість води, і внаслідок цього утворився величезний затор.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Сонцеликий Харків".

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У Харкові утворився великий затор

Як стало відомо, у Харкові у час пік забив фонтан води. Тому на Пушкінській утворився величезний затор.

"Тим часом у годину пік на Пушкінській ллють нову ковзанку. Затори просто п**дець. Знімав на мокрі ноги", – каже очевидець.

Де затор у Харкові?

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Подібний випадок у Харкові

У Харкові на Салтівському шосе з труби водопроводу, що лопнула, б'є двометровий фонтан води. З цієї причини зупинився рух трамваїв, а понад 400 будинків залишилися без водопостачання.

Вранці у середу, 1 грудня, через двометровий фонтан з-під землі утворився затор на вул. Тракторобудівники. Вода не припиняла заливати проїжджу частину дороги.