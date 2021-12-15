У Харкові посеред дороги забив фонтан: місто у великому заторі (відео)

У середу, 15 грудня, у Харкові на Пушкінській посеред дороги забив фонтан. Зі стоку тече велика кількість води, і внаслідок цього утворився величезний затор.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Сонцеликий Харків".
У Харкові утворився великий затор
Як стало відомо, у Харкові у час пік забив фонтан води. Тому на Пушкінській утворився величезний затор.
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"Тим часом у годину пік на Пушкінській ллють нову ковзанку. Затори просто п**дець. Знімав на мокрі ноги", – каже очевидець.
Де затор у Харкові?
Подібний випадок у Харкові
У Харкові на Салтівському шосе з труби водопроводу, що лопнула, б'є двометровий фонтан води. З цієї причини зупинився рух трамваїв, а понад 400 будинків залишилися без водопостачання.
Вранці у середу, 1 грудня, через двометровий фонтан з-під землі утворився затор на вул. Тракторобудівники. Вода не припиняла заливати проїжджу частину дороги.
Як виявилося, трубі, що лопнула, понад 30 років. Причиною аварії міг стати перепад температури або тривалий строк експлуатації.