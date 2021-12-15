В Харькове посреди дороги забил фонтан: город в большой пробке (видео)

Сотрудники коммунального предприятия пытаются устранить проблему

В Харькове пробки из-за большого фонтана на дороге. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 15 декабря, в Харькове на Пушкинской прямо посреди дороги забил фонтан. Со стока течет большое количество воды, и в результате образовалась огромная пробка.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Солнцеликий Харьков".

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В Харькове образовалась большая пробка

Как стало известно, в Харькове в час пик посреди дороги забил фонтан воды. Поэтому на Пушкинской образовалась огромная пробка.

"Тем временем в час пик на Пушкинской льют новый каток. Пробки просто п**дец. Снимал на мокрые ноги", – говорит очевидец.

Где пробка в Харькове?

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Подобный случай в Харькове

В Харькове на Салтовском шоссе из лопнувшей трубы водопровода бьет двухметровый фонтан воды. По этой причине остановилось движение трамваев, а более 400 домов остались без водоснабжения.

Утром в среду, 1 декабря, из-за двухметрового фонтана из-под земли образовалась пробка на ул. Тракторостроителей. Вода не переставала заливать проезжую часть дороги.