У Харкові п'яний співробітник ДБР влаштував перегони з поліцією

Водій не зупинився на вимогу патрульних

Чоловік, котрий був за кермом, представився співробітником ГБР. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 12 лютого, у Харкові працівник Державного бюро розслідувань (ДБР) на власному автомобілі не зупинився на вимогу патрульної поліції.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

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Подробиці інциденту

12 лютого у Харкові працівник ГБР на власному автомобілі не зупинився на вимогу патрульної поліції. Після переслідування правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп'яніння та представився працівником Бюро. Наявність у крові алкоголю підтверджено оглядом.

"За результатами внутрішньої перевірки щодо даного працівника будуть прийняті найсуворіші дисциплінарні та кадрові рішення", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові автомобіль поліцейських потрапив у масштабну ДТП під час гонитви за легковиком порушників. Внаслідок аварії до лікарні госпіталізували двох співробітників Управління патрульної поліції.

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