У Вінницькій області п'яний поліцейський скоїв ДТП: жінка загинула на місці (фото)

Водій стверджує, що його на повороті засліпили фари зустрічної машини – справу розслідує ДБР

У Вінницькій області сталася смертельна ДТП за участю поліцейського з Київської області. У результаті одна пасажирка загинула, ще двоє постраждали.

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Про це повідомляє "20 хвилин".

Смертельна аварія трапилася поблизу села Нова Прилука Турбівської об'єднаної територіальної громади.

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Працівник поліції не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль вилетів з дороги в кювет. У ДТП загинула пасажирка автомобіля, ще двоє чоловіків, які були в салоні авто, отримали травми. Сам правоохоронець не постраждав.

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Тепер справу розслідує ДБР.

"Дорожній контроль. Вінниця" пише, що загибла – 29-річна дівчина, у неї залишився 7-річний син. Брат копа отримав перелом хребта, в іншого пасажира травма голови.

У крові водія виявили 1,33 проміле алкоголю. Під час спілкування з поліцейськими він визнав свою провину. Каже, що його на повороті засліпили фари зустрічної машини.

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Нагадаємо, у Миколаєві водій за добу скоїв 18 ДТП, а потім тікав від поліції.

Крім того, в Одесі автомобіль на швидкості врізався стовп. У результаті іномарку розірвало навпіл, двоє людей померли.