В Харькове пьяный сотрудник ГБР устроил гонки с полицией

В субботу, 12 февраля, в Харькове работник Государственного бюро расследований (ГБР) на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульной полиции.
Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
Подробности инцидента
12 февраля в Харькове работник ГБР на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульной полиции. После преследования правоохранители остановили автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения и представился работником Бюро. Наличие в крови алкоголя подтверждено освидетельствованием.
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"По результатам внутренней проверки в отношении данного работника будут приняты самые строгие дисциплинарные и кадровые решения", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Харькове автомобиль полицейских попал в масштабное ДТП во время погони за легковушкой нарушителей. В результате аварии в больницу госпитализировали двух сотрудников Управления патрульной полиции.