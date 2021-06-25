У Харкові випустили на свободу чоловіка, який намагався задушити дівчинку на вулиці – відео

Дівчинка змогла відштовхнути чоловіка і кинулася бігти – на щастя, їх побачила перехожа і нападник зупинився

Харків'янин, який ледь не задушив 10-річну дівчинку, вже вільно гуляє по вулицях. Його відпустили сьогодні, 25 червня.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Напад стався, коли дві подружки чекали, поки батьки впустять їх до під'їзду. Раптом до дівчинки підбіг чоловік і схопив за шию. Подруга постраждалої відразу почала кричати, але нападника це не зупинило – він міцно тримав Настю за шию.

"Не було виходу, я не змогла відвернутися від нього, він просто схопив мене обома руками, перекинув на лавочку і почав душити. У мене тут сліди залишилися", – сказала Анастасія Іванчук.

З останніх сил Настя відштовхнула нападника і кинулася навтьоки. Незнайомець – за нею. Тільки біля сусіднього будинку переслідувач зупинився – його налякала жінка, яка випадково побачила наляканих дівчат. Діти зателефонували батькам, а ті – у поліцію.

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Слідчим чоловік сказав, що переплутав дівчаток зі своєю сестрою. Подружка підтвердила – він дійсно питав про неї.

Підозрюваний – 37-річний місцевий житель, безробітний. Має судимість за крадіжку. А прямо тепер ще одна справа на розгляді – за наругу над могилою.

Напад на дитину кваліфікували як хуліганство. Але після результатів експертиз можуть змінити статтю. Поки достовірно невідомо, у якому стані був чоловік, коли душив дівчинку.

"Вже коли відпускали, я вважаю, що він протверезів і пішов в адекватному стані додому", – сказала прессекретар поліції Марина Романюк.

Йти йому нікуди – сказав копам, що – бездомний. До недавнього часу Сергій жив із сестрою і її дорослими дітьми. Але два місяці тому вони продали житло і з'їхали. Тому нині невідомо, де може перебувати підозрюваний.

Нагадаємо, у Києві чоловік накинувся на хлопця через пофарбоване біле волосся і одяг рожевого кольору і жорстоко побив.

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Крім того, у Слобожанському Дніпропетровської області місцевий житель побив дев'ятирічного хлопчика на дитячому майданчику. Справу вже направили на розгляд до суду.