У Харківському СІЗО хлопець повісився на простирадлі

Померлий потрапив в ізолятор у 2021 році

Померлий був 2004 року народження/Фото: колаж: Pixabay/ArtWithTammy/"Сьогодні"

У Харківському слідчому ізоляторі в'язень покінчив життя самогубство. Він повісився на простирадлі.

Про це повідомили в офісі омбудсмана України.

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Деталі

На підставі інформації про скоєння самогубства в ізоляторі за дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини працівники відділу регіонального представництва в східних областях Сергій Кузьменко та Андрій Бохвалов здійснили моніторинговий візит до СІЗО з метою перевірки додержання прав утримуваних осіб.

"За повідомленням керівництва СІЗО, о 06:18 під час чергового обходу камер черговим молодшим інспектором з камери надійшов виклик та було повідомлено, що ув’язнений скоїв самогубство шляхом повішення на простирадлі, закріпленого на внутрішніх ґратах вікна. На сигнал "Тривога" прибув черговий фельдшер, який розпочав реанімаційні заходи. Після прибуття працівників бригади швидкої невідкладної допомоги о 06:35 була констатована біологічна смерть", — повідомили в офісі омбудсмана.

Хто вчинив самогубство?

Померлим виявився ув'язнений 2004 року народження, який потрапив в ізолятор у 2021 році. Він утримувався разом з трьома неповнолітніми.

"Скарг щодо умов утримування та неналежного ставлення до нього з боку співкамерників та працівників слідчого ізолятора до адміністрації установи не надходило", — йдеться у повідомленні.

На місці інциденту працювали відповідні органи поліції та прокуратури. За фактом самогубства адміністрацією СІЗО підготовлено та направлено матеріали до відповідних органів, проводиться службова перевірка.

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Самогубства в Україні

Як пише Wikipedia, самогубства в Україні є досить поширеною причиною передчасної смерті й серйозною соціальною проблемою. Станом на 2016 рік, Україна посідала 14-е місце у світі за кількістю самогубств (9952 випадки за рік). Самогубство — одна з основних причин загибелі солдатів української армії відповідно до даних, що були опубліковані 2012 року.

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