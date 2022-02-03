В Харьковском СИЗО парень повесился на простыне

Умерший попал в изолятор в 2021 году

Умерший был 2004 года рождения/Фото: коллаж: Pixabay/ArtWithTammy/"Сегодня"

В Харьковском следственном изоляторе заключенный покончил жизнь самоубийство. Он повесился на простыне.

Об этом сообщили в офисе омбудсмана Украины.

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На основании информации о совершении самоубийства в изоляторе по поручению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сотрудники отдела регионального представительства в восточных областях Сергей Кузьменко и Андрей Бохвалов осуществили мониторинговый визит в СИЗО с целью проверки соблюдения прав содержащихся лиц.

"По сообщению руководства СИЗО, в 06:18 во время очередного обхода камер дежурным младшим инспектором с камеры пришел вызов о том, что заключенный совершил самоубийство путем повешения на простыне, закрепленной на внутренней решетке окна. На сигнал "Тревога" прибыл дежурный фельдшер, который начал реанимационные мероприятия. После прибытия бригады скорой неотложной помощи в 06:35 была констатирована биологическая смерть", — сообщили в офисе омбудсмана.

Кто совершил самоубийство?

Умершим оказался заключенный 2004 года рождения, который попал в изолятор в 2021 году. Он содержался вместе с тремя несовершеннолетними.

"Жалобы относительно условий содержания и ненадлежащего отношения к нему со стороны сокамерников и работников следственного изолятора в администрацию учреждения не поступали", — говорится в сообщении.

На месте инцидента работали органы полиции и прокуратуры. По факту самоубийства администрацией СИЗО подготовлены и направлены материалы в соответствующие органы, проводится служебная проверка.

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Самоубийства в Украине

Как пишет Wikipedia, самоубийства в Украине являются довольно распространенной причиной преждевременной смерти и серьезной социальной проблемой. По состоянию на 2016 год Украина занимала 14-е место в мире по количеству самоубийств (9952 случая в год). Самоубийство — одна из основных причин гибели солдат украинской армии в соответствии с данными, опубликованными в 2012 году.

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