На Харківщині продовжили комендантську годину

Комендантська година на Харківщині 28 лютого розпочнеться о 15:00 дня та завершиться завтра о 6:00 ранку. Це викликано великою кількістю диверсантів.
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
ВСУ вночі завдавали атаки ворогові ще до того, як той встигав зайняти свої позиції.
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"Є велика кількість диверсійних груп. Тому комендатська година на Харківщині сьогодні розпочнеться о 15-й годині – завершиться завтра о 6-й ранку. Поставтеся з розумінням, це потрібно для нашої спільної безпеки", – повідомив він.
За його словами, мобілізувався бізнес області, надходить багато гуманітарної допомоги, тому створюється обласний логістичний гуманітарний центр.
"Російський ворог деморалізований! Тоді як наша армія отримує нове озброєння", – зазначив він.
У Харкові розбили ще одну колону техніки РФ
Раніше з'явилося відео знищеної ще однієї колони броньовиків РФ. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
"У Харкові розбили ще одну колону російсько-фашистських окупантів. Русня здається в полон або розбігається після перших пострілів, як щури. Ховаються по під'їздах, горищах і підвалах. Харків – це наш Сталінград", – написав він.
Ситуація в Україні 28 лютого
- З Криму вийшли 11 транспортних кораблів із російським десантом. Найімовірніше, вони прямують у бік Одеси. Радник голови ВП Олексій Арестович уточнив, що окупанти намагатимуться висадити свій десант на материкову Україну.
- Над Вінницькою областю збили дві крилаті ракети російських окупантів. Вони летіли у бік Гущинець.
- Українські захисники знищили колону техніки російських окупантів "на одному із найгарячіших напрямків". РФ втратила 2 танки, 8 БТРів та 12 автомобілів.
- Мер Житомира Сергій Сухомлин дозволив карати грабіжників прямо на місці. По мародерах можна навіть відкривати вогонь.