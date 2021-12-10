На Харківщині різко зросла кількість ДТП: у поліції назвали причину

На території Харківської області (крім Харкова) сталося 2549 ДТП за період з 1 січня по 31 листопада 2021 року

Кількість аварій із загиблими та травмованими знизилась на 14,6% / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім часом Харківська область здобула погану славу через значну кількість резонансних ДТП.

Про дороги, на яких протягом року спостерігалося збільшення кількості ДТП, розповів начальник управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Бірбасов, преедає прес-служба Харківської ОДА.

Реклама

Він зазначив, що основною причиною ДТП із травмованими та загиблими є перевищення безпечної та встановленої швидкості руху (63,5% від загальної кількості всіх ДТП).

Де сталося найбільше ДТП

"Протягом 2021 року спостерігається збільшення загальної кількості ДТП із загиблими та травмованими на наступних дорогах загального користування: М-29 (Харків-Красноград-Перещепине) – 23, що на 130% більше ніж за аналогічний період минулого року; Р-46 (Харків-Охтирка) – 15, що на 25 % більше ніж за аналогічний період минулого року; Р-78 (Харків-Зміїв-Балаклія–Гороховатка) – 13, що на 44 % більше ніж за аналогічний період минулого року", – сказав Бірбасов.

За його словами, всі ці дороги нещодавно відремонтували, і на них почастішали випадки перевищення швидкості.

Реклама

Стан безпеки дорожнього руху на дорогах Харківської області розглянула Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Причини ДТП в Україні

Перевищення безпечної швидкості.

Порушення правил проїзду перехресть.

Порушення правил маневрування.

Недотримання дистанції.

Управління транспортним засобом у нетверезому стані.

Порушення правил проїзду пішохідних переходів.

Перехід у невстановленому місці.

Несподіваний виїзд на проїжджу частину.

Невиконання вимог сигналів регулювання.

Виїзд на зустрічну смугу.

Раніше ми писали: