Ще один: у Харкові мажор на BMW влаштував ДТП (фото, відео)

Порушник хотів уникнути відповідальності. Але очевидець викликав на місце поліцію

У Харкові нова ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У ніч на 3 грудня у Харкові мажор на BMW протаранив паркан біля станції метро "Палац спорту". Порушник хотів уникнути відповідальності.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха Харків".

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Знову мажор

Як стало відомо, водій за кермом автомобіля BMW почав маневрувати, заїжджаючи у поворот. У підсумку хлопець протаранив огорожу.

Очевидцем став випадковий водій, котрий зафіксував порушення на камеру. За попередньою інформацією, за кермом був неповнолітній і в такий спосіб він хотів вразити дівчат.

Порушник хотів уникнути відповідальності. Але очевидець викликав на місце поліцію та правоохоронці оформили ДТП.

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Не перше мажорне ДТП у Харкові

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