В Харьковской области резко возросло количество ДТП: в полиции назвали причину

На территории Харьковской области (кроме Харькова) произошло 2 549 ДТП за период с 1 января по 31 ноября 2021 года

Число аварий с погибшими и травмированными снизилось на 14,6% / Фото: Коллаж: Сегодня

В последнее время Харьковская область получила плохую славу из-за значительного количества резонансных ДТП.

О дорогах, на которых в течение года наблюдалось увеличение количества ДТП рассказал начальник управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Бирбасов, передает пресс-служба Харьковской ОГА.

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Он отметил, что основной причиной ДТП с травмированными и погибшими является превышение безопасной и установленной скорости движения (63,5% от общего количества всех ДТП).

Где произошло больше всего ДТП

"Наблюдается увеличение общего количества ДТП с погибшими и травмированными на следующих дорогах общего пользования: М-29 (Харьков-Красноград-Перещепине) – 23, что на 130% больше, чем за аналогичный период прошлого года; Р-46 (Харьков-Ахтырка) – 15, что на 25 % больше, чем за аналогичный период прошлого года; Р-78 (Харьков-Змиев-Балаклия-Гороховатка) – 13, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказал Бирбасов.

По его словам, все эти дороги были недавно отремонтированы, и на них участились случаи превышения скорости.

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Состояние безопасности дорожного движения на дорогах Харьковской области рассмотрела Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Причины ДТП в Украине

Превышение безопасной скорости.

Нарушение правил проезда перекрестков.

Нарушение правил маневрирования.

Несоблюдение дистанции.

Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Переход в неустановленном месте.

Неожиданный выезд на проезжую часть.

Невыполнение требований сигналов регулировки.

Выезд на встречную полосу.

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