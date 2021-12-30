В одній руці кермо, в іншій – пляшка. У Харкові дівчина влаштувала "свято" за кермом

У Харкові після того, як претендентка на Міс Україна промчала на авто тротуаром, стався ще один скандал на дорозі. Дівчина-водій пила шампанське, поки їхала на авто засніженою дорогою.
Запис з'явилася у Telegram-каналі "Харків 1654".
Усі "веселощі" пасажир дівчини знімав на відео та публікував у Мережі. На відео видно, що на вулиці було темно. Водійка тримала в одній руці кермо, а в іншій – пляшку шампанського. Вона їхала дорогою і водночас вживала алкоголь.
Далі по темі
Зазначимо, що станом на ранок 30 грудня цього запису в соцмережі Instagram уже немає. Вірогідно, її видалив автор.
В Україні ще більше стежитимуть за водіями
У період новорічних свят поліцейські посилять контроль за водіями. Вони стежитимуть, щоб люди не сідали за кермо п'яними. Цього року у країні суттєво посилилася відповідальність за керуванням автомобілем у нетверезому стані.
- Штраф зріс з 10,2 тис. грн до 17 тис. грн із позбавленням прав водія на рік.
- Якщо протягом року водія повторно ловлять на п'яній їзді – штраф буде 34 тис. грн., також його позбавлять прав на три роки, а автомобіль конфіскують.
- За третє таке порушення протягом року штраф буде вже 51 тис. грн., у водія заберуть права на 10 років та авто. Також може загрожувати адміністративний арешт.