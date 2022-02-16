Речі загиблого у ДТП з Ярославським повернули – ми дізналися подробиці

У середу, 16 лютого, до моргу повернули викрадені речі чоловіка, який загинув під час ДТП із кортежембізнесмена Олександра Ярославського. Як повідомили "Сьогодні" власні джерела, поліції доведеться розібратися – чи вони справжні.
"Ми поки що не готові підтвердити цього офіційно, факту повернення речей", – повідомила нам речниця поліції Харківської області Олена Баранник.
Своєю чергою наші джерела в інших правоохоронних структурах підтвердили, що речі повернуті. Чи не підставні – про це поки що невідомо.
"За кілька хвилин, наскільки відомо, поліцейські виступатимуть з офіційною заявою з цього приводу", – повідомили нам джерела серед правоохоронців.
ДТП із кортежем Ярославського
- Аварія сталася вночі 10 лютогона трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявлено автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
- Згодом виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Водночас він дав перший коментар після смертельної ДТП, в якому сказав, що вночі спав і нічого не знав про аварію".
- Після аварії до поліції прийшов чоловік і зізнався у скоєному. Він пояснив, що поїхав із місця аварії, бо думав, що збив тварину.
- Ярославський поспіхом покинув Україну. Після приїзду додому він має з'явитись на допит до правоохоронців.
- У Мережі з'явилося відео в ніч на 10 лютого з камер спостереження, які зафіксував кортеж бізнесмена після ДТП.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що "злочин буде розслідуватися швидко, якісно та неупереджено", а незапланований від'їзд Ярославського назвала "досить дивним".
- 11 лютого до будинку Ярославського прийшли з обшуками. Метою слідчих дій є вилучення інформації з камер відеоспостереження, щоб підтвердити, що за кермом справді був не бізнесмен, а водій.
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