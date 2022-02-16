Речі загиблого у ДТП з Ярославським повернули – ми дізналися подробиці

Незабаром поліцейські виступлять з офіційною заявою з цього приводу

Кортеж Олександра Ярославського збив людину / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 16 лютого, до моргу повернули викрадені речі чоловіка, який загинув під час ДТП із кортежембізнесмена Олександра Ярославського. Як повідомили "Сьогодні" власні джерела, поліції доведеться розібратися – чи вони справжні.

"Ми поки що не готові підтвердити цього офіційно, факту повернення речей", – повідомила нам речниця поліції Харківської області Олена Баранник.

Своєю чергою наші джерела в інших правоохоронних структурах підтвердили, що речі повернуті. Чи не підставні – про це поки що невідомо.

Реклама

"За кілька хвилин, наскільки відомо, поліцейські виступатимуть з офіційною заявою з цього приводу", – повідомили нам джерела серед правоохоронців.

ДТП із кортежем Ярославського

Аварія сталася вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявлено автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявлено автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Згодом виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Водночас він дав перший коментар після смертельної ДТП , в якому сказав, що вночі спав і нічого не знав про аварію".

, в якому сказав, що вночі спав і нічого не знав про аварію". Після аварії до поліції прийшов чоловік і зізнався у скоєному. Він пояснив, що поїхав із місця аварії, бо думав, що збив тварину.

Ярославський поспіхом покинув Україну. Після приїзду додому він має з'явитись на допит до правоохоронців.

У Мережі з'явилося відео в ніч на 10 лютого з камер спостереження, які зафіксував кортеж бізнесмена після ДТП.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що "злочин буде розслідуватися швидко, якісно та неупереджено", а незапланований від'їзд Ярославського назвала "досить дивним".

11 лютого до будинку Ярославського прийшли з обшуками. Метою слідчих дій є вилучення інформації з камер відеоспостереження, щоб підтвердити, що за кермом справді був не бізнесмен, а водій.

Раніше ми писали: