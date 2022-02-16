Вещи погибшего в ДТП с Ярославским вернули – мы узнали подробности

В среду, 16 февраля, в морг вернули похищенные вещи мужчины, погибшего в ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского. Как сообщили "Сегодня" собственные источники, полиции предстоит разобраться – подлинные ли они.
"Мы пока не готовы подтвердить этого официально, факта возвращения вещей", – сообщила нам спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.
В свою очередь наши источники в других правоохранительных структурах подтвердили, что вещи возвращены. Не подставные ли – об этом пока неизвестно.
"Через несколько минут, насколько известно, полицейские выступят с официальным заявлением по этому поводу", – сообщили нам источники среди правоохранителей.
ДТП с кортежем Ярославского
- Авария произошла ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое. Автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
- Впоследствии возникли подозрения, что за рулем был сам Ярославский. В то же время он дал первый комментарий после смертельного ДТП, в котором сказал, что ночью "спал и ничего не знал об аварии".
- После аварии в полицию пришел мужчина и признался в содеянном. Он объяснил, что уехал с места аварии, потому что думал, что сбил животное.
- Ярославский в спешке покинул Украину. После приезда домой он должен явиться на допрос к правоохранителям.
- В Сети появилось видео в ночь на 10 февраля с камер наблюдения,зафиксировавших кортеж бизнесмена после ДТП.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что "преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", а незапланированный отъезд Ярославского назвала "довольно странным".
- 11 февраля в дом Ярославского пришли с обысками. Целью следственных действий является изъятие информации из камер видеонаблюдения, чтобы подтвердить, что за рулем действительно был не бизнесмен, а водитель.
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