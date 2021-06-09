Вилізла на міст: у Харкові дівчинка загинула після удару струмом

Поліцейські почали кримінальне провадження за фактом смерті дитини – дівчинка померла до приїзду медиків

У Харкові на залізничному мосту вбило струмом 13-річну дівчинку. Вона вилізла туди разом з друзями.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Інцидент стався на вулиці Конотопській увечері 8 червня.

/ Фото: Нацполиция

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Підліток з чотирма друзями вилізла на міст заввишки близько восьми метрів. Вона торкнулася руками проводу та її вдарило струмом. У результаті дівчинка зірвалася з конструкції. Медики лише констатували смерть.

"На момент прибуття бригади екстреної допомоги дівчина знаходилась в стані біологічної смерті, з'ясувати причину якої не видалося можливим. Зафіксовані певні травми – це черепно-мозкова травма, забої", – сказав "Сьогодні" директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Поліцейські вже почали кримінальне провадження за фактом смерті школярки з позначкою "нещасний випадок".

/ Фото: Нацполиция

Нагадаємо, у Полтавській області в реанімацію госпіталізували 8-річну дівчинку. Її вдарило струмом під час риболовлі.

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Крім того, у Чернігівській області загинув 16-річний хлопець, який намагався зробити фото на даху поїзда.

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