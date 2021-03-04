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Мовний скандал у харківській облраді: депутата вигнали з фракції

4 березня, 21:09

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Дорошенко пояснив, що розхвилювався

Депутата Харківської обласної ради Олександра Дорошенка виключили з фракції "Євросолідарності" після відмови перейти на українську мову під час засідання.

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Про це повідомили на сторінці політсили у Facebook.

Так, за підсумками зборів фракція виключила депутата за порушення закону про мову через "відсутність аргументованих пояснень та розбіжність ідеологічних засад між Дорошенком та партією".

У Facebook Дорошенко пояснив, що розхвилювався, оскільки вперше виступав з трибуни, а не з місця. Він попросив вибачення у жителів області і колег по фракції.

"Розхвилювався, тому виступав російською мовою і не зміг донести свою думку українською, хоча до того, виступаючи з місця, завжди доносив свою позицію українською. Хочу вибачитися за це перед громадою, а також перед своїми колегами по партії "Європейська Солідарність", – сказав він.

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Мовний скандал у харківській облраді: депутата вигнали з фракції
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Також Дорошенко визнав, що у побуті розмовляє російською мовою, але пообіцяв, що буде частіше використовувати українську.

Нагадаємо, у Миколаєві депутати відмовилися говорити українською мовою і мер Сєнкевич перекладав їх виступ .

Крім того, у Дніпрі також розгорівся мовної скандал – депутат і перший заступник спікера Геннадій Гуфман перейшов на російську прямо під час засідання.

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Харків депутати облрада
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