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Языковой скандал в харьковском облсовете: депутата выгнали из фракции

4 марта, 21:09

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Дорошенко объяснил, что разволновался

Депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко исключили из фракции "Евросолидарность" после отказа перейти на украинский язык во время заседания.

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Об этом сообщили на странице политсилы в Facebook.

Так, по итогам собрания фракция исключила депутата за нарушение закона о языке из-за "отсутствия аргументированных объяснений и расхождения идеологических основ между Дорошенко и партией".

В Facebook Дорошенко объяснил, что разволновался, поскольку впервые выступал с трибуны, а не с места. Он попросил прощения у жителей области и коллег по фракции.

"Разволновался, поэтому выступал на русском языке и не смог донести свою мысль по-украински, хотя до того, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском. Хочу извиниться за это перед обществом, а также перед своими коллегами по партии Европейская солидарность", - сказал он.

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Также Дорошенко признал, что в быте разговаривает на русском языке, но пообещал, что будет чаще использовать украинский.

Напомним, в Николаеве депутаты отказались говорить на украинском языке и мэр Сенкевич переводил их речь .

Кроме того, в Днепре также разгорелся языковой скандал –депутат и первый заместитель спикера местного облсовета Геннадий Гуфман перешел на русский прямо во время заседания.

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Харьков депутаты облсовет
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