Відмовилися служити в армії РФ. У Криму незаконно засудили десять людей

Зараз зафіксовано 258 кримінальних справ щодо кримчан, які відмовляються служити в армії РФ

Військові РФ. / Фото: AFP

У липні поточного року у тимчасово окупованому Криму засудили 10 місцевих жителів за відмову від служби в Збройних силах РФ.

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Про це повідомила Кримська правозахисна група в Facebook.

Крім того, за цей період було зафіксовано 14 нових кримінальних справ стосовно жителів Криму за ст. 328 КК Росії (ухилення від служби в Збройних силах РФ).

За даними Кримської правозахисної групи, станом на кінець липня зафіксовано 258 кримінальних справ за ухилення жителів Криму від служби в армії РФ. Їх вже передали в "суди" в Криму. За 232 вже оголошено вирок, ще 26 перебувають на стадії розгляду.

Слід зауважити, що здійснення призову жителів окупованих територій в армію країни-окупанта, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в Збройні сили РФ порушують статтю Четвертої Женевської Конвенції.

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Переслідування кримських татар в Криму

За останні півроку в Криму російські силовики провели 33 обшуку, 156 затримань, а також понад 40 допитів, опитувань і "бесід". Такі дані наводить Кримськотатарський ресурсний центр в аналізі порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму.

Як зазначають експерти центру, велика частина дій з боку російських силовиків спрямована на представників корінного кримськотатарського народу. У звіті також міститься інформація про "системні випадки порушень релігійних прав, про порушення прав жінок, про неналежні умови утримання в СІЗО і в'язницях, про порушення прав політв'язнів і незаконних військових навчаннях в Криму, про стан екології півострова".

Раніше ми повідомляли, що в окупованому Криму ФСБ вночі почала обшуки в будинках кримських татар.

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Також нагадаємо, згідно з даними правозахисної організації "КримSOS", окупанти гноблять, кидають за ґрати, катують кримських татар. В цілому Росія переслідує не менше 140 кримчан, майже 100 людей – за ґратами на окупованому півострові і в Росії.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: