Отказались служить в армии РФ. В Крыму незаконно осудили десять человек

Сейчас зафиксировано 258 уголовных дел относительно крымчан, которые отказываются служить в армии РФ

Военные РФ. / Фото: AFP

В июле текущего года во временно оккупированном Крыму осудили 10 местных жителей за отказ от службы в Вооруженных силах РФ.

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Об этом сообщила Крымская правозащитная группа в Facebook.

Кроме того, за этот период было зафиксировано 14 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК России (уклонение от службы в Вооруженных силах РФ).

По данным Крымской правозащитной группы, по состоянию на конец июля зафиксировано 258 уголовных дел по уклонению жителей Крыма от службы в армии РФ. Их уже передали в "суды" в Крыму. По 232 уже оглашен приговор, еще 26 находятся на стадии рассмотрения.

Следует заметить, что осуществление призыва жителей оккупированных территорий в армию страны-оккупанта, а также непрерывная на территории Крыма пропаганда службы в Вооруженные силы РФ нарушают статью Четвертой Женевской Конвенции.

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Преследования крымских татар в Крыму

За последние полгода в Крыму российские силовики провели 33 обыска, 156 задержаний, а также более 40 допросов, опросов и "бесед". Такие данные приводит Крымскотатарский ресурсный центр в анализе нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму.

Как отмечают эксперты центра, большая часть действий со стороны российских силовиков направлены на представителей коренного крымскотатарского народа. В отчете также содержится информация о "системных случаях нарушений религиозных прав, о нарушении прав женщин, о ненадлежащих условиях содержания в СИЗО и тюрьмах, о нарушении прав политзаключенных и незаконных военных учениях в Крыму, о состоянии экологии полуострова".

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму ФСБ ночью начала обыски в домах крымских татар.

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Также напомним, согласно данным правозащитной организации "КрымSOS", оккупанты притесняют, бросают за решетку, пытают крымских татар. В целом Россия преследует не менее 140 крымчан, почти 100 человек – за решеткой на оккупированном полуострове и в России.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: