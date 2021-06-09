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У Херсонській області почали вакцинувати жителів Криму. Як отримати щеплення

9 червня 2021 12:07

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Наразі Міністерством охорони здоров’я України для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відкрито записи на щеплення проти COVID-19

Українців з тимчасово окупованого Криму почали вакцинувати в Херсонській області. Для жителів півострова відкрили 6 пунктів імунізації. Три з них у лікарнях Херсона, решта – в медустановах Генічеська, Чонгара і Каланчака.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ольга Солом'яна, щеплення роблять китайської вакциною – CoronaVac. Записатися в список очікування на вакцинацію від COVID-19 можна в додатку або на порталі "Дія".

З собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний номер.

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Де можна зробити щеплення від коронавірусу жителям Криму:

  • КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського";
  • КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", поліклініка № 1;
  • КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша", поліклініка № 1;
  • Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;
  • Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, село Чонгар, вул., Шевченка, 68 А;
  • Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.

Нагадаємо, з ОРДЛО без самоізоляції пропускатимуть громадян України, які бажають вакцинуватися від коронавірусу. Списки таких громадян будуть передані на КПВВ на Донбасі.

Крім того, в Одесі вакцинувати людей будуть у торгових центрах.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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