У Херсонській області почали вакцинувати жителів Криму. Як отримати щеплення

Українців з тимчасово окупованого Криму почали вакцинувати в Херсонській області. Для жителів півострова відкрили 6 пунктів імунізації. Три з них у лікарнях Херсона, решта – в медустановах Генічеська, Чонгара і Каланчака.
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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ольга Солом'яна, щеплення роблять китайської вакциною – CoronaVac. Записатися в список очікування на вакцинацію від COVID-19 можна в додатку або на порталі "Дія".
З собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний номер.
Де можна зробити щеплення від коронавірусу жителям Криму:
- КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського";
- КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", поліклініка № 1;
- КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша", поліклініка № 1;
- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;
- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, село Чонгар, вул., Шевченка, 68 А;
- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.
Нагадаємо, з ОРДЛО без самоізоляції пропускатимуть громадян України, які бажають вакцинуватися від коронавірусу. Списки таких громадян будуть передані на КПВВ на Донбасі.
Крім того, в Одесі вакцинувати людей будуть у торгових центрах.
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