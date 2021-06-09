В Херсонской области начали вакцинировать жителей Крыма. Как получить прививку

Сейчас Министерством здравоохранения Украины для граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, открыта запись на прививки против COVID-19

Украинцев из временно оккупированного Крыма начали вакцинировать в Херсонской области. Для жителей полуострова открыли 6 пунктов иммунизации. Три из них в больницах Херсона, остальные – в медучреждениях Геническа, Чонгара и Каланчака.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Соломяная, прививки делают китайской вакциной – CoronaVac. Записаться в список ожидания на вакцинацию от COVID-19 можно в приложении или на портале "Дия".

С собой необходимо иметь паспорт и идентификационный номер.

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Где можно сделать прививку от коронавируса жителям Крыма:

КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского";

КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. И О. Тропиных", поликлиника № 1;

КНП "Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша", поликлиника № 1;

Амбулатория общей практики-семейной медицины в г. Геническ, проспект Мира, 130;

Амбулатория общей практики-семейной медицины, село Чонгар, ул., Шевченко, 68 А;

Амбулатория общей практики-семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.

Напомним, из ОРДЛО без самоизоляции будут пропускать граждан Украины, которые желают вакцинироваться от коронавируса. Списки таких граждан будут переданы на КПВВ на Донбассе.

Кроме того, в Одессе вакцинировать людей будут в торговых центрах.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса