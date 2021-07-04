У Криму через повінь загинула жінка (відео)

Ще одна жінка постраждала в негоду на півострові – її госпіталізували

Фото: колаж "Сьогодні"

В окупованому Росією Криму під час сильних злив і спричинену ними повінь загинула людина, ще одна особа постраждала.

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Про це заявив представник "уряду" Криму Євген Кабанов.

На південному заході Криму через розгул стихії загинула жінка. Обставини її загибелі поки що невідомі. Ще одна жінка постраждала.

"Вона перебуває в лікарні. Ще одна пропала безвісти. Ведуться її пошуки", – сказав Кабанов.

Нагадаємо, що 4 червня в окупованому Криму повінь затопила десятки житлових будинків у Бахчисарайському і Красногвардійському районах.

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Окупаційна влада оголосила в Криму штормове попередження. Наприклад, у нижній течії річки Бельбек очікується підвищення рівня води на 2-3 метри з її виходом на заплаву в низьких місцях, що призведе до нових повеней.

Раніше ми повідомляли, що в Криму після потопу море перетворилося на звалище.

Також нагадаємо, під час масштабної повені затопило Ялтинський крокодилятник.