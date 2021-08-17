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У Криму масово обшукують кримських татар, є затримані (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
17 серпня, 12:40
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Активісти громадського об'єднання "Кримська солідарність" повідомляють про затримання п'яти осіб після обшуків 17 серпня
Затримання Раїфа Февзієва в Криму, 17 серпня 2021 року
Затримання Раїфа Февзієва в Криму, 17 серпня 2021 року

У тимчасово окупованому Криму окупанти провели відразу п'ять обшуків. На світанку російські силовики прийшли у будинки кримських татар в різних районах півострова.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Обшук у імама

Перший обшук, про який стало відомо у вівторок, пройшов в селі Строганівка Сімферопольського району в будинку місцевого імама Раіфа Февзієва.

У будинку імама з раннього ранку перебувало декілька мікроавтобусів російських силовиків, по периметру двір оточили люди в балаклавах і масках.

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При цьому адвоката Едему Семедляєва в будинок не пустили.

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Ще чотири обшуки

Крім обшуку в будинку імама в Строгонівка, в Криму пройшли ще чотири обшуки:

  • у селі Тернівка в Балаклавському районі Севастополя у кримського татарина Джеббара Бекірова;
  • в селі Холмівка Бахчисарайського району у Заура Абдуллаєва;
  • в селі Фруктове Нахімовського району Севастополя у Рустема Мурасова;
  • в селі Поворотне Нахімовського району Севастополя у Рустема Таїрова.

Після стало відомо, що всіх п'ятьох затримали.

Зеленський відреагував на затримання кримських татар

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна негайно звільнити затриманих сьогодні кримських татар. Він також закликав припинити переслідування людей в окупованому Криму. Про це президент написав у Twitter.

Зеленський підкреслив, що РФ знову кричуще порушує права людини в Криму.

"Сьогодні вранці в будинках кримських татар пройшли обшуки і затримання. Ці неприпустимі переслідування повинні бути негайно припинені, а люди звільнені", – зазначив Зеленський.

Він також закликав світову спільноту належним чином відреагувати на порушення.

Переслідування кримських татар тривають

За останні півроку в Криму російські силовики провели 33 обшуку, 156 затримань, а також понад 40 допитів, опитувань і "бесід". Такі дані наводить Кримськотатарський ресурсний центр в аналізі порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму.

Як зазначають експерти центру, велика частина дій з боку російських силовиків спрямована на представників корінного кримськотатарського народу. У звіті також міститься інформація про "системні випадки порушень релігійних прав, про порушення прав жінок, про неналежні умови утримання в СІЗО і в'язницях, про порушення прав політв'язнів і незаконних військових навчаннях в Криму, про стан екології півострова".

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Раніше ми повідомляли, що в окупованому Криму ФСБ вночі почала обшуки в будинках кримських татар.

Також нагадаємо, згідно з даними правозахисної організації "КримSOS", окупанти гноблять, кидають за ґрати, катують кримських татар. В цілому Росія переслідує не менше 140 кримчан, майже 100 людей – за ґратами на окупованому півострові і в Росії.

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