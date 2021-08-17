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В Крыму массово обыскивают крымских татар, есть задержанные (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
17 августа, 12:40
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Активисты общественного объединения "Крымская солидарность" сообщают о задержании пяти человек после обысков 17 августа
Задержание Раифа Февзиева в Крыму, 17 августа 2021 года. Фото: Крым Реалии
Задержание Раифа Февзиева в Крыму, 17 августа 2021 года. Фото: Крым Реалии

Во временно оккупированном Крыму оккупанты провели сразу пять обысков. На рассвете российские силовики пришли в помещения крымских татар в разных районах полуострова.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Обыск у имама

Первый обыск, о котором стало известно во вторник, прошел в селе Строгоновка Симферопольского района в доме местного имама Раифа Февзиева.

У дома имама с раннего утра находилось несколько микроавтобусов российских силовиков, по периметру двор оцепили люди в балаклавах и масках.

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При этом адвоката Эдема Семедляева в дом не пустили.

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Еще четыре обыска

Помимо обыска в доме имама в Строгоновке, в Крыму прошли еще четыре обыска:

  • в селе Терновка в Балаклавском районе Севастополя у крымского татарина Джеббара Бекирова;
  • в селе Холмовка Бахчисарайского района у Заура Абдуллаева;
  • в селе Фруктовое Нахимовского района Севастополя у Рустема Мурасова;
  • в селе Поворотное Нахимовского района Севастополя у Рустема Таирова.

После стало известно, что всех пятерых задержали.

Зеленский отреагировал на задержание крымских татар

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна немедленно освободить задержанных сегодня крымских татар. Он также призвал прекратить преследование людей в оккупированном Крыму. Об это президент написал в Twitter.

Зеленский подчеркнул, что РФ снова вопиюще нарушает права человека в Крыму.

"Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди уволены", – отметил Зеленский.

Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.

Преследования крымских татар продолжаются

За последние полгода в Крыму российские силовики провели 33 обыска, 156 задержаний, а также более 40 допросов, опросов и "бесед". Такие данные приводит Крымскотатарский ресурсный центр в анализе нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму.

Как отмечают эксперты центра, большая часть действий со стороны российских силовиков направлены на представителей коренного крымскотатарского народа. В отчете также содержится информация о "системных случаях нарушений религиозных прав, о нарушении прав женщин, о ненадлежащих условиях содержания в СИЗО и тюрьмах, о нарушении прав политзаключенных и незаконных военных учениях в Крыму, о состоянии экологии полуострова".

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Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму ФСБ ночью начала обыски в домах крымских татар.

Также напомним, согласно данным правозащитной организации "КрымSOS", оккупанты притесняют, бросают за решетку, пытают крымских татар. В целом Россия преследует не менее 140 крымчан, почти 100 человек – за решеткой на оккупированном полуострове и в России.

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