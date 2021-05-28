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У Криму оштрафували кримськотатарського активіста: у чому звинуватили

28 травня, 14:59

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Рідван Умеров назвав справу проти нього тиском і має намір оскаржити рішення "суду"

У Криму підконтрольний Росії Судакський міський суд оштрафував кримськотатарського активіста Рідвана Умерова на 30 000 рублів (більше 11 000 гривень) за те, що він нібито не повідомив про злочин.

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Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Сам Рідван Умеров заявив, що не згоден з таким рішенням і вважає це тиском не тільки на нього, а й на весь народ.

"Ми бачимо що різними шляхами нас намагаюся залякати, і цей вирок один з таких прикладів. Ми обов'язково будемо оскаржувати його", – сказав Умеров.

Спочатку російський прокурор вимагав призначити йому штраф в 50 000 рублів.

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Як пише "Громадське", згідно з обвинуваченнями Умеров не повідомив про листування в інтернеті з людиною, яка за інформацією ФСБ, знаходилася у Сирії у рядах "Ісламської держави" в 2015 році.

Нагадаємо, раніше окупанти влаштували обшук у будинку журналіста в Криму з п'яними понятими.

Крім того, у Криму силовики ФСБ РФ під час обшуку застрелили уродженця Узбекистану Набі Рахімова. Нібито він пручався при затриманні.

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