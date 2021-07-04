У Криму три річки вийшли з берегів через сильні зливи (відео)

На півострові знову оголосили штормове попередження, крім потопу, можливе сходження селевих потоків

Потоп в Ялті через дощі і вихід річок з берегів. Колаж "Сьогодні"

У тимчасово окупованому Криму три річки вийшли з берегів внаслідок сильних опадів, є загроза підтоплення житлових будинків у Зеленовському та Голубинському поселенні.

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Як повідомляють ЗМІ окупантів, мова йде, зокрема, про річки Бельбек, Коккозка та Бага.

"На місці працює бригада Севавтодору, фахівці розчищають дорогу між селами Джерельне і Передове. Рух по ній поки неможливий. За останніми даними, рівень води знизився, річка увійшла в русло. Евакуація людей не потрібна", – йдеться в повідомленні.

Також понад 50 приватних домоволодінь підтоплено у селі Куйбишеве Бахчисарайського району.

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Крім того, на півострові на 4 і 5 липня оголошено штормове попередження. У західних, південних, східних та центральних районах Криму очікуються сильні зливи (30-50 міліметрів). Можливе сходження селевих потоків.

Раніше ми повідомляли, що у Криму після потопу море перетворилося на звалище.

Також нагадаємо, під час масштабного потопу в Ялті затопило Ялтинський крокодиляріум.