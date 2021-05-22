У Рівному сталась масштабна аварія – п'ять осіб потрапили до лікарні (фото)

На виїзді з міста зіткнулись три автомобілі – п'ять осіб отримали травми різного ступеня тяжкості

Щонайменше чотири людини постраждали в аварії / Фото: Сьогодні

На виїзді з Рівного в напрямку Львова сталася ДТП за участі трьох автомобілів – у аварії постраждали п'ять осіб.

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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"На даний час рятувальники, медики та поліцейські надають допомогу у ліквідації наслідків ДТП за участю 3-х автомобілів", – йдеться в повідомленні.

Три автівки зіткнулись на виїзді з Рівного / Фото: Сьогодні

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В ДСНС уточнили, що ДТП відбулося за участю трьох автомобілів: дві машини марок Renault та одна машина марки Volkswagen.

За даними рятувальників, п'ятеро осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарні. Серед постраждавших 4 жінки та 1 чоловік, а загалом під час в аварії, в автівках перебувало 8 осіб.

На місці працюють правоохоронці та медики.

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На місці працюють рятувальники / Фото: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що на Буковині в селі Байраки водій трактора не впорався з керуванням. В результаті трактор перекинувся і придавив шестирічну дівчинку. Вона померла на місці.

Нагадаємо, що в Хмельницькій області на автодорозі Житомир – Чернівці зіткнулися три автомобілі– вантажівка влетіла в легковик і мікроавтобус. Внаслідок аварії загинули чотири особи.