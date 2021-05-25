Авто перевернулось: во Львовской области девушки попали в больницу из-за пьяной езды

Во Львовской области в городе Буск произошло ДТП с пострадавшими. Авто вылетело в кювет и перевернулось. Двух девушек госпитализировали.
Об этом сообщили в областной полиции.
Как выяснили правоохранители, ночью на улице Воляны 25-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В тот момент в салоне были две 17-летние пассажирки, их с травмами увезли в больницу.
/ Фото: Нацполиция
Вскоре оказалось, что водитель был пьян, в его крови обнаружено 2,39 промилле алкоголя.
/ Фото: Нацполиция
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство. Теперь нарушителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять авто от от пяти до восьми лет.
Напомним, в Виннице водитель на скорости сбила 13-летнего школьника.
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