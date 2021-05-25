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Авто перевернулось: во Львовской области девушки попали в больницу из-за пьяной езды

25 мая, 14:24

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Во Львовской области водитель под градусом не справился с управлением – у него в крови было 2,39 промилле алкоголя

Во Львовской области в городе Буск произошло ДТП с пострадавшими. Авто вылетело в кювет и перевернулось. Двух девушек госпитализировали.

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Об этом сообщили в областной полиции.

Как выяснили правоохранители, ночью на улице Воляны 25-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В тот момент в салоне были две 17-летние пассажирки, их с травмами увезли в больницу.

/ Фото: Нацполиция

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Вскоре оказалось, что водитель был пьян, в его крови обнаружено 2,39 промилле алкоголя.

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/ Фото: Нацполиция

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство. Теперь нарушителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять авто от от пяти до восьми лет.

Напомним, в Виннице водитель на скорости сбила 13-летнего школьника.

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Кроме того, в Ровно произошла масштабная авария – пять человек попали в больницу.

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