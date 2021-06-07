Кинула мама. У Львові 3-річна дитина посеред ночі прийшла до сусідів

Хлопчик не знав, куди пішла мама і прийшов просити допомоги у сусідів – на місце викликали правоохоронців

У Львові вночі 7 червня хлопчик прийшов до сусідів посеред ночі і сказав, що його покинула мама.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

На вулиці Виговського близько 3 години ночі до місцевих жителів постукав маленький хлопчик. Він плакав і сказав, що мама його залишила.

На місце викликали правоохоронців, сусіди вказали на квартиру з відкритими навстіж дверима, де живе дитина. У ній нікого не було. Хлопчик назвав ім'я мами, але не знав, де вона.

Реклама / Фото: Нацполиция

В тренді Двоє росіян перепливли прикордонну Ворсклу заради відпочинку в Одесі (фото)

Поліцейські зв'язалися з жінкою і вона розповіла, що змушена працювати вночі, бо вдень сидить з трирічним сином. З місцевою жителькою провели профілактичну бесіду.

Раніше ми повідомляли, що в Херсонській області троє дітей жили в бардаку і без їжі в будинку.

Також нагадаємо, в Одесі троє дітей жили у жахливих умовах. Батьки закрили їх у квартирі і пішли, діти просили допомоги у перехожих через вікно.

Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":