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Кинула мама. У Львові 3-річна дитина посеред ночі прийшла до сусідів

7 червня, 14:55

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Хлопчик не знав, куди пішла мама і прийшов просити допомоги у сусідів – на місце викликали правоохоронців

У Львові вночі 7 червня хлопчик прийшов до сусідів посеред ночі і сказав, що його покинула мама.

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Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

На вулиці Виговського близько 3 години ночі до місцевих жителів постукав маленький хлопчик. Він плакав і сказав, що мама його залишила.

На місце викликали правоохоронців, сусіди вказали на квартиру з відкритими навстіж дверима, де живе дитина. У ній нікого не було. Хлопчик назвав ім'я мами, але не знав, де вона.

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/ Фото: Нацполиция

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Поліцейські зв'язалися з жінкою і вона розповіла, що змушена працювати вночі, бо вдень сидить з трирічним сином. З місцевою жителькою провели профілактичну бесіду.

Раніше ми повідомляли, що в Херсонській області троє дітей жили в бардаку і без їжі в будинку.

Також нагадаємо, в Одесі троє дітей жили у жахливих умовах. Батьки закрили їх у квартирі і пішли, діти просили допомоги у перехожих через вікно.

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