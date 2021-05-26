На Херсонщині троє дітей жили в безладі і без їжі в будинку: до матері навідалися копи

Горе-мати приїхала з сім'єю на заробітки з іншої області і залишала дітей одних у антисанітарії і без їжі

У Херсонській області поліцейські склали протокол на жінку, яка запустила трьох маленьких дітей. Вони жили в поганих умовах.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Порушення помітили під час перевірки багатодітної сім'ї.

Діти віком від 1 до 5 років сиділи вдома без дорослих. Їхня мати прийшла додому тільки через деякий час. Вона розповіла, що з дітьми і своєю матір'ю приїхала з Кіровоградської області на сезонні заробітки. Того дня бабуся була на роботі, а жінка відійшла у справах і їй ні з ким було залишити малюків.

Реклама / Фото: Нацполиция

У будинку, де вони жили, не було продуктів харчування, панував безлад, антисанітарія, діти були в занедбаному стані. На місце викликали медиків, які їх оглянули. Стан дітей задовільний.

/ Фото: Нацполиция

Поліцейські склали протокол на жінку і провели з нею профілактичну бесіду. Їй дали час, щоб виправити ситуацію. Тепер цю сім'ю візьмуть на контроль і перевірятимуть, як жінка поліпшуватиме умови для дітей.

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Нагадаємо, в Одесі троє дітей жили в жахливих умовах. Батьки закрили їх у квартирі і пішли, діти просили допомоги у перехожих через вікно.

Крім того, на Харківщині двох хлопчиків знайшли голодними і брудними на вулиці.