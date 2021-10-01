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Чернівці залишилися без води через аварію на водогоні: коли полагодять

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 жовтня, 13:17
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Водопровід під Чернівцями прогнив і в ньому утворилася величезна діра – ремотнікі всю ніч робили латки
Під Чернівцями сталася аварія на водопроводі
Під Чернівцями сталася аварія на водопроводі / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Біла під Чернівцями 30 вересня прорвало центральний водогін "Дністер – Чернівці". На місці витоку утворилася ціла річка. Через аварію більшість жителів обласного центру залишилися без води, однак у Водоканалі обіцяють відновити подачу 2 жовтня.

Про це розповіли на сторінці "Чернівціводоканалу".

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Зазначається, що після масштабних проривів цього літа робочі сподівалися, що труба "доживе" до капітального ремонту. Однак очікування не виправдалися.

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Ремонтники працювали всю ніч: дві бригади позмінно вирізали пошкоджену ділянку, відкачували воду і робили латки. О 04:00 1 вересня, на місці закінчили перший етап роботи. Зараз у Водоканалі чекають додаткові вантузи, після чого ремонт продовжиться.

Ремонтники працювали всю ніч. Фото: "Чернівціводоканал"

Коли відновлять подачу води?

У день прориву в Водоканалі писали, що будуть не перекривати, а тільки обмежувати подачу води. Однак в коментарях місцеві жителі зазначали, що води в їх будинках не було взагалі.

Сьогодні ввечері місто отримуватиме воду з резервуарів чистої води на вулиці Попова.

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"Сподіваємось до настання темряви завершити роботи по встановленню вантузів та почати заповнювати водогін водою. На повне заповнення потрібно 7-8 годин, ще 5-6 годин необхідно, щоб вода розійшлась по мережах міста", - заявили у Водоканалі.

Усунути поломку обіцяють 2 жовтня.

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