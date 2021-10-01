Чернівці залишилися без води через аварію на водогоні: коли полагодять

У селі Біла під Чернівцями 30 вересня прорвало центральний водогін "Дністер – Чернівці". На місці витоку утворилася ціла річка. Через аварію більшість жителів обласного центру залишилися без води, однак у Водоканалі обіцяють відновити подачу 2 жовтня.
Про це розповіли на сторінці "Чернівціводоканалу".
Зазначається, що після масштабних проривів цього літа робочі сподівалися, що труба "доживе" до капітального ремонту. Однак очікування не виправдалися.
Ремонтники працювали всю ніч: дві бригади позмінно вирізали пошкоджену ділянку, відкачували воду і робили латки. О 04:00 1 вересня, на місці закінчили перший етап роботи. Зараз у Водоканалі чекають додаткові вантузи, після чого ремонт продовжиться.
Коли відновлять подачу води?
У день прориву в Водоканалі писали, що будуть не перекривати, а тільки обмежувати подачу води. Однак в коментарях місцеві жителі зазначали, що води в їх будинках не було взагалі.
Сьогодні ввечері місто отримуватиме воду з резервуарів чистої води на вулиці Попова.
"Сподіваємось до настання темряви завершити роботи по встановленню вантузів та почати заповнювати водогін водою. На повне заповнення потрібно 7-8 годин, ще 5-6 годин необхідно, щоб вода розійшлась по мережах міста", - заявили у Водоканалі.
Усунути поломку обіцяють 2 жовтня.
Читайте також:
- Через потік води забуксувало авто. У Києві прорвало трубу (відео)
- У Львівській області боржників з комуналки карали білбордами – суд не оцінив
- "Тонни нечистот потрапляють в Дніпро". У центрі Києва сталася аварія на колекторі (фото)
- На Контрактовій площі в Києві з-під землі забив фонтан – його влаштував "Київводоканал" (відео)
- У "Київводоканалі" запропонували пити жовту воду з-під крану (фото)