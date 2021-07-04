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ДТП з перекиданням у Чернівецькій області: є постраждалі (фото)

4 липня 2021 15:28

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Аварія сталася в Дністровському районі області. Постраждалого терміново госпіталізували до лікарні

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Поляна Чернівецької області зіткнулися два легковики. Внаслідок ДТП постраждав один з водіїв транспортних засобів.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, на місце аварії відразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Дністровського районного відділу поліції.

Попередньо правоохоронці з'ясували, що 61-річний водій автомобіля Hyundai Santa Fe виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "ВАЗ" з подальшим перекиданням транспортного засобу.

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Внаслідок ДТП 38-річний водій "ВАЗу" отримав тілесні ушкодження. Медичні працівники доставили його до лікарні.

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Слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області в ДТП постраждали дев'ять осіб.

Також нагадаємо, на трасі Одеса-Рені під колеса авто потрапили дві жінки з дитиною.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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