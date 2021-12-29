Двоє постраждалих на волоску від смерті: нові подробиці вибуху у Косівській лікарні

На Прикарпатті після потужного вибуху у палаті Косівської центральної районної лікарні постраждали чотири медики. Двоє з них у критичному стані.
Про це повідомила пресслужбі ДСНС.
Двоє лікарів зараз перебувають у тяжкому стані, ще двоє – у стані середньої тяжкості. Постраждалих із опіками госпіталізували до лікарні.
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Що ще відомо про потерпілих?
За даними ТСН, у лікарні на лікуванні залишаються 3 медпрацівники. Медики не дають жодних прогнозів щодо двох постраждалих. Найважча – 46-річна пацієнтка, у неї 90% опіків тіла. Нині вона на штучній вентиляції легень.
Ще одна важка пацієнтка – 58-річна жінка з 60% опіків. За словами лікарів, поки що вона у стабільному, хоч і тяжкому стані. Медики вирішують, як перевезти її на лікування до столиці.
Постраждав також чоловік, його життю загрози немає: у нього – 20% опіків.
Коротко про вибух
- У палаті реанімації Косівської райлікарні вибухнув кисневий балон. Інцидент стався близько 22 години 28 грудня.
- Площа пожежі становила 55 квадратних метрів. За лічені хвилини вогонь загасили. На місці інциденту виявили тіла загиблих.
- За інформацією ДСНС в Івано-Франківській області, загалом кількість евакуйованих людей із лікарні становить 12 людей.
- Станом на ранок 29 грудня кількість загиблих досягла 4.