Двое пострадавших на волоске от смерти: новые подробности взрыва в Косовской больнице

На Прикарпатье после мощного взрыва в палате Косовской центральной районной больницы пострадали четыре медика. Двое из них в критическом состоянии.
Об этом сообщила пресс-службе ГСЧС.
Двое врачей сейчас находяться в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней тяжести. Пострадавших с ожогами госпитализировали в больницу.
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Что еще известно о пострадавших?
По данным ТСН, в больнице на лечении остаются 3 медработника. Медики не дают никаких прогнозов относительно двух пострадавших. Самая "тяжелая" – 46-летняя пациентка, у нее 90% ожогов тела. Сейчас она на искусственной вентиляции легких.
Еще одна тяжелая пациентка – 58-летняя женщина с 60% ожогов. По словам врачей, пока она в стабильном, хоть и тяжелом состоянии. Медики решают, как перевезти ее на лечение в столицу.
Пострадал также мужчина, его жизни угрозы нет: у него – 20% ожогов.
Коротко о взрыве
- В палате реанимации Косовской райбольницы взорвался кислородный баллон. Инцидент произошел около 22 часов 28 декабря.
- Площадь пожара составила 55 квадратных метров. За считанные минуты огонь потушили. На месте инцидента обнаружили тела погибших.
- По информации ГСЧС в Ивано-Франковской области, в целом количество эвакуированных людей из больницы составляет 12 человек.
- По состоянию на утро 29 декабря количество погибших достигло 4.