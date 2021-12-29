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Двое пострадавших на волоске от смерти: новые подробности взрыва в Косовской больнице

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
29 декабря, 11:09
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В Ивано-Франковской области спасают пострадавших после взрыва в больнице – стало известно, в каком они состоянии
Что известно о взрыве в больнице на Прикарпатье
Что известно о взрыве в больнице на Прикарпатье / Фото: Коллаж: Сегодня

На Прикарпатье после мощного взрыва в палате Косовской центральной районной больницы пострадали четыре медика. Двое из них в критическом состоянии.

Об этом сообщила пресс-службе ГСЧС.

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Двое врачей сейчас находяться в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней тяжести. Пострадавших с ожогами госпитализировали в больницу.

Что еще известно о пострадавших?

По данным ТСН, в больнице на лечении остаются 3 медработника. Медики не дают никаких прогнозов относительно двух пострадавших. Самая "тяжелая" – 46-летняя пациентка, у нее 90% ожогов тела. Сейчас она на искусственной вентиляции легких.

Еще одна тяжелая пациентка – 58-летняя женщина с 60% ожогов. По словам врачей, пока она в стабильном, хоть и тяжелом состоянии. Медики решают, как перевезти ее на лечение в столицу.

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Пострадал также мужчина, его жизни угрозы нет: у него – 20% ожогов.

Коротко о взрыве

  • В палате реанимации Косовской райбольницы взорвался кислородный баллон. Инцидент произошел около 22 часов 28 декабря.
  • Площадь пожара составила 55 квадратных метров. За считанные минуты огонь потушили. На месте инцидента обнаружили тела погибших.
  • По информации ГСЧС в Ивано-Франковской области, в целом количество эвакуированных людей из больницы составляет 12 человек.
  • По состоянию на утро 29 декабря количество погибших достигло 4.

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