"Це море? Ні, це Львів". У Мережі жартують про потужні бурі в місті – кращі меми

За останній тиждень буря двічі накрила Львів. Як тільки після першого разу служби відкачали воду з вулиць і прибрали дерева, негода знову вдарила по місту. Однак вдруге місцеві жителі вже простіше поставилися до стихії і почали публікувати меми в Мережі.
"Сьогодні" зібрали кращі фотожаби.
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- Галя, це море?
- Ні, це Львів ...
Надувний човен – головний атрибут для прогулянок львів'ян у цьому році!
"Любимо дощ, в ньому можна сховати стихійну торгівлю на Привокзальній".
Зате ноги сухі!
- Навіщо тобі зябра?
- Я львів'янин.
Вулицю Сахарова після бурі сильно затопило, тому реакція місцевих жителів була б цілком виправдана.
Мініатюра: Львів наступного ранку після бурі і значних опадів. Розлилося море.
Опишіть погоду у Львові в 10 словах:
Зазначимо, у Львові вітер повалив дерева і зніс літні тераси і дахи будинків. Через шторм перестав ходити весь електротранспорт.
Також у Криму випала тримісячна норма опадів. У результаті під воду пішли прибережні міста, найбільше постраждала Ялта.