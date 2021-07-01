"Це море? Ні, це Львів". У Мережі жартують про потужні бурі в місті – кращі меми

У соцмережах жартують про потоп, який стався у місті після двох бурь за один тиждень

За останній тиждень буря двічі накрила Львів. Як тільки після першого разу служби відкачали воду з вулиць і прибрали дерева, негода знову вдарила по місту. Однак вдруге місцеві жителі вже простіше поставилися до стихії і почали публікувати меми в Мережі.

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"Сьогодні" зібрали кращі фотожаби.

Читайте також: Вітер зніс тераси і вирвав дерева з корінням, на вулицях потоп. Львів накрила потужна буря – фото і відео

- Галя, це море?

- Ні, це Львів ...

Джерело: Так люблю тієї Львів, что бракує ми слів

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Надувний човен – головний атрибут для прогулянок львів'ян у цьому році!

Фото: Зручне місто

"Любимо дощ, в ньому можна сховати стихійну торгівлю на Привокзальній".

Фото: Друга приватна мемарня

Зате ноги сухі!

Фото: Типовий Львів

- Навіщо тобі зябра?

- Я львів'янин.

Фото: Так люблю тієї Львів, что бракує ми слів

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Вулицю Сахарова після бурі сильно затопило, тому реакція місцевих жителів була б цілком виправдана.

Фото: Друга приватна мемарня

Мініатюра: Львів наступного ранку після бурі і значних опадів. Розлилося море.

Фото: Так люблю тієї Львів, что бракує ми слів

Опишіть погоду у Львові в 10 словах:

Фото: Друга приватна мемарня

Зазначимо, у Львові вітер повалив дерева і зніс літні тераси і дахи будинків. Через шторм перестав ходити весь електротранспорт.

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Також у Криму випала тримісячна норма опадів. У результаті під воду пішли прибережні міста, найбільше постраждала Ялта.