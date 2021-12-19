Має проблеми із пам’яттю та психічні розлади: у Рівненській області зникла 35-річна жінка (фото)

Про зникнення до поліції заявила мати жінки

Раніше жінка неодноразово залишала місце проживання/Колаж: "Сьогодні"

У Рівненській області уже третій день розшукують 35-річну жінку. Відомо, що в зниклої проблеми з пам'яттю.

Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.

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Деталі

До правоохоронців звернулася мати 35-річної зниклої та повідомила, що о 10 годині 16 грудня жінка пішла з дому та не повернулася. Прикмети: зріст близько 170 сантиметрів, середньої тілобудови, волосся коротке, русе. Жінка була одягнута у куртку кольору хакі, коричневі джинси, чорні черевики, білу шапку. Має при собі джинсовий рюкзак, пересувається із палицею.

35-річна зникла жителька Рівненської області має проблеми зі здоров'ям/Колаж: "Сьогодні"

Куди повідомляти про місцезнаходження жінки?

Усім, кому відома будь-яка інформація щодо розшукуваної, правоохоронці просять повідомити за номером телефону 068-067-55-68 або на спецлінію 102.

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Що робити, якщо зникла людина?

Якщо зникла людина, то необхідно негайно звернутися до поліції. Заяву або повідомлення можна оформити письмово або усно, зателефонувавши на телефон спецлінії 102. Заява або повідомлення про зникнення приймається поліцією у день звернення громадян, незалежно від місця зникнення людини.

Необхідно надати більше інформації про зниклу особу, а саме:

зовнішній опис;

наявність шрамів, татуювань, інших особливих прикмет;

опис одягу;

наявність мобільного телефону, автотранспорту тощо.

Візьміть із собою фотокартку зниклої людини. Інформацію про зникнення людини впродовж доби розміщують в інформаційно-пошуковій системі.

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Випадки зникнення людей