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Имеет проблемы с памятью и психические расстройства: в Ровенской области исчезла 35-летняя женщина (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
19 декабря, 20:57
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Об исчезновении в полицию заявила мать женщины
Ранее женщина неоднократно покидала место жительства/Коллаж: "Сегодня"
Ранее женщина неоднократно покидала место жительства/Коллаж: "Сегодня"

В Ровенской области уже третий день разыскивают 35-летнюю женщину. Известно, что у пропавшей проблемы с памятью.

Об этом сообщает ГУНП в Ровенской области.

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Детали

К правоохранителям обратилась мать 35-летней пропавшей и сообщила, что в 10 часов 16 декабря женщина ушла из дома и не вернулась. Приметы: рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, русые. Женщина была одета в куртку цвета хаки, коричневые джинсы, черные ботинки, белую шапку. Имеет при себе джинсовый рюкзак, передвигается с палкой.

35-летняя пропавшая жительница Ровенской области имеет проблемы со здоровьем/Коллаж: "Сегодня"
35-летняя пропавшая жительница Ровенской области имеет проблемы со здоровьем/Коллаж: "Сегодня"

Куда сообщать о местонахождении женщины?

Всем, кому известна какая-либо информация о разыскиваемой, правоохранители просят сообщить по номеру телефона 068-067-55-68 или на спецлинию 102.

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Что делать, если пропал человек?

Если пропал человек, то необходимо немедленно обратиться в полицию. Заявление или уведомление можно оформить письменно или устно, позвонив на телефон спецлинии 102. Заявление или сообщение об исчезновении принимается полицией в день обращения граждан, независимо от места исчезновения человека.

Необходимо предоставить больше информации о пропавшем лице, а именно:

  • внешнее описание;
  • наличие шрамов, татуировок, других особых примет;
  • описание одежды;
  • наличие мобильного телефона, автотранспорта и тому подобное.

Возьмите с собой фотокарточку пропавшего человека. Информацию об исчезновении человека в течение суток размещают в информационно-поисковой системе.

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Случаи исчезновения людей

  • В Киеве пропал ребенок. Девятилетнего мальчика начала разыскивать полиции.
  • По дороге из Кирилловки пропал мужчина. Родным пришлось вызволять его из рабства.

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