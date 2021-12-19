Имеет проблемы с памятью и психические расстройства: в Ровенской области исчезла 35-летняя женщина (фото)

Об исчезновении в полицию заявила мать женщины

Ранее женщина неоднократно покидала место жительства/Коллаж: "Сегодня"

В Ровенской области уже третий день разыскивают 35-летнюю женщину. Известно, что у пропавшей проблемы с памятью.

Об этом сообщает ГУНП в Ровенской области.

Реклама

Детали

К правоохранителям обратилась мать 35-летней пропавшей и сообщила, что в 10 часов 16 декабря женщина ушла из дома и не вернулась. Приметы: рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, русые. Женщина была одета в куртку цвета хаки, коричневые джинсы, черные ботинки, белую шапку. Имеет при себе джинсовый рюкзак, передвигается с палкой.

35-летняя пропавшая жительница Ровенской области имеет проблемы со здоровьем/Коллаж: "Сегодня"

Куда сообщать о местонахождении женщины?

Всем, кому известна какая-либо информация о разыскиваемой, правоохранители просят сообщить по номеру телефона 068-067-55-68 или на спецлинию 102.

Реклама

Что делать, если пропал человек?

Если пропал человек, то необходимо немедленно обратиться в полицию. Заявление или уведомление можно оформить письменно или устно, позвонив на телефон спецлинии 102. Заявление или сообщение об исчезновении принимается полицией в день обращения граждан, независимо от места исчезновения человека.

Необходимо предоставить больше информации о пропавшем лице, а именно:

внешнее описание;

наличие шрамов, татуировок, других особых примет;

описание одежды;

наличие мобильного телефона, автотранспорта и тому подобное.

Возьмите с собой фотокарточку пропавшего человека. Информацию об исчезновении человека в течение суток размещают в информационно-поисковой системе.

Реклама

Случаи исчезновения людей