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Пішов проти волі віруючої мами: нові подробиці смерті 19-річного студента після вакцинації

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
20 вересня, 22:43
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Хлопець прищепився вакциною Pfizer, через кілька годин Володимиру стало погано
Володимир нікому не розповідав, що збирається робити щеплення від COVID-19. Колаж: "Сьогодні"
Володимир нікому не розповідав, що збирається робити щеплення від COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, 20 вересня, стали відомі подробиці смерті 19-річного студента після вакцинації від COVID-19. Як виявилося у нього віруюча мати і вона забороняла йому вакцинуватися. Першу допомогу в гуртожитку хлопцеві надавали інститутський фельдшер і ректор. До приїзду "швидкої допомоги" він уже не дихав.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Жінка зізналася, що навіть не здогадувалася про те, що син пішов проти її волі і зробив щеплення від COVID-19.

"Ми всі категорично заборонили йому робити вакцинацію, ми люди віруючі", – заявила мати студента Галина Сало.

Хлопець прищепився вакциною Pfizer в минулий понеділок. Відразу ж після цього він зателефонував своєму старшому братові і про все розповів. А мати дізналася про це через кілька годин. Їй повідомив куратор з інституту, коли Володимиру стало погано.

Галина каже, що молилася за сина, але дива, на жаль, не відбулося.

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Ректор Українського гуманітарного інституту Людмила Штанько розповіла, що все відбулося дуже швидко. Коли їй повідомили, що студенту погано, то вона пішла до нього.

"Стан, коли я зайшла, у нього було жахливим: обличчя практично було синє, були судоми, піна з рота, блювота. Це просто жахливо і це протягом 15 хвилин і все. Десь о 20:20 ми застали його в такому стані і о 20:35 вже пульс зник і дихання зникло. Паралельно з цим ми викликали швидку", – заявила Штанько.

Першу допомогу в гуртожитку хлопцеві надавали інститутський фельдшер і ректор. До приїзду "швидкої допомоги" він уже не дихав.

У Києві після вакцинації Moderna померла жінка

Раніше ми повідомляли, що в Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від COVID-19 Moderna . Медики вважають, що на той момент вона вже була заражена COVID-19, оскільки симптоми хвороби проявилися у неї в день вакцинації.

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Гава Національної медичної палати України Сергій Кравченко розповів, що про смерть пацієнтки повідомили з інфекційного відділення Київської міської лікарні № 4, до реанімації якої 50-річна жінка потрапила через кілька днів після щеплення.

Водночас Кравченко припустив, що загибла, швидше за все, заразилася коронавірусом ще до вакцинації і препарат тут ні до чого.

"Судячи з усього, пацієнтку вакцинували в продромальний період. Це коли пацієнт уже інфікований, але немає клінічних проявів", – зазначив він.

При цьому Кравченко здивований, як могли пацієнтку провакцинували в продромальний період і ніхто навіть не уточнив, чи була вона до цього в ендемічній зоні – наприклад у Туреччині, де циркулює штам "Дельта".

Смерті після вакцинації в Україні

У березні цього року в Одеській області раптово померла військовослужбовець, яка два дні тому отримала щеплення від коронавіруса.

На початку липня у Вінниці помер після вакцинації препаратом Pfizer 47-річний чоловік. Це була його перша доза вакцини.

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