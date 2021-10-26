Людей спасли чудом: в Черновцах сгорела маршрутка (фото)

Сегодня утром, 26 октября, в центре Черновцов сгорела маршрутка. Пожар началсяв кабине водителя.
Об этом пишет "Главком".
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Маршрутка загорелось на улице Степана Бандеры у здания Черновицкой облгосадминистрации.
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Пожар начался в кабине водителя и в считанные минуты охватил весь салон. В этот момент в салоне находились пассажиры. Людей из транспорта успели вывести.
Причину пожара установят специалисты.
Основные причины возникновения пожаров:
- неосторожное обращение с огнем;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности.
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