Людей спасли чудом: в Черновцах сгорела маршрутка (фото)

Пожар начался с кабины водителя, где вспыхнул огонь

В Черновцах сгорела маршрутка / Коллаж "Сегодня"

Сегодня утром, 26 октября, в центре Черновцов сгорела маршрутка. Пожар началсяв кабине водителя.

Об этом пишет "Главком".

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Маршрутка загорелось на улице Степана Бандеры у здания Черновицкой облгосадминистрации.

Пожар начался в кабине водителя и в считанные минуты охватил весь салон. В этот момент в салоне находились пассажиры. Людей из транспорта успели вывести.

Причину пожара установят специалисты.

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Фото с сайта "Главком".

Фото с сайта "Главком".

Фото с сайта "Главком".

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Основные причины возникновения пожаров:

неосторожное обращение с огнем;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности.

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