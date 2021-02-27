Медики про стан постраждалого при вибуху в чернівецькій лікарні: шансів нема

Стан чоловіка похилого віку, якийпостраждав при вибуху в чернівецькій лікарні №1, де проходили лікування пацієнти з COVID-19, – вкрай тяжкий.
Про це виданню molbuk.ua розповіли медики лікарні швидкої медичної допомоги.
За словами одного з лікарів опікового відділення, постраждалому 77 років, у нього, окрім опіків, двобічна пневмонія.
"У нього важкі ураження. Можете собі уявити: голова, шия, тулуб, руки циркулярно... І всі ділянки сірі з обвугленим епідермісом. Тобто все – глибокі опіки 3-го-4-го ступеню. Трохи ще стопи, гомілки... Відсотків 75 поверхні тіла", – розповів лікар.
"Він лежав з двобічною тяжкою пневмонією. З урахуванням віку, це серйозна справа. На жаль, шансів у нього нема", – додав медик.
Нагадаємо, директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний назвав основну версію причини пожежі – самопідпал одного з тяжкохворих пацієнтів. Чоловік похилого віку помер на місці, проте вогонь швидко перекинувся на іншого тяжкохворого. Зайнялися матраци, почали горіти прилади. Другий потерпілий зараз перебуває в критичному стані в цій же лікарні з опіками 3-го-4-го ступеня.
Всі подробиці в спецтемі Вибух у лікарні Чернівців
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