Медики о состоянии пострадавшего при взрыве в черновицкой больнице: шансов нет

77-летний мужчина получил тяжелые поражения кожи, кроме того, имеет двустороннюю пневмонию

Состояние пожилого мужчины, который пострадал при взрыве в черновицкой больницы №1, где проходили лечение пациенты с COVID-19, – крайне тяжелое.

Реклама

Об этом изданию molbuk.ua рассказали медики больницы скорой медицинской помощи.

По словам одного из врачей ожогового отделения, пострадавшему 77 лет, у него, кроме ожогов, двусторонняя пневмония.

"У него тяжелые поражения. Можете себе представить: голова, шея, туловище, руки циркулярно ... И все участки серые с обугленным эпидермисом. То есть все – глубокие ожоги 3-й-4-й степени. Немного еще стопы, голени ... Процентов 75 поверхности тела", – рассказал доктор.

В тренде Арестович о ситуации под Горловкой: ВСУ полностью разнесли позицию боевиков

"Он лежал с двусторонней тяжелой пневмонией. С учетом возраста, это серьезное дело. К сожалению, шансов у него нет", – добавил медик.

Реклама

Напомним, директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный назвал основную версию причины пожара – самоподжог одного из тяжелобольных пациентов. Пожилой мужчина скончался на месте, однако огонь быстро перекинулся на другого тяжелобольного. Произошло возгорание матрасов, начали гореть приборы. Второй пострадавший сейчас пребывает в критическом состоянии в этой же больнице с ожогами 3-й-4-й степени.

Видео: Андрей Шалеев

Все подробности в спецтеме Взрыв в больнице Черновцов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама