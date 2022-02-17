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Можуть нападати на людей: у Карпатах прокинулися бурі ведмеді

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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17 лютого, 23:00
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Відчувши підняття температури тварини вийшли зі своїх барлогів
Ведмеді проснулися після зимової сплячки/Фото: Facebook/Національний природний парк "Сколівські Бескиди", колаж: "Сьогодні"
Ведмеді проснулися після зимової сплячки/Фото: Facebook/Національний природний парк "Сколівські Бескиди", колаж: "Сьогодні"

На території заповідника "Сколівські Бескиди" прокинулися після зимової сплячки бурі ведмеді.

Про це йдеться на сторінці Національного природного парку "Сколівські Бескиди" у Facebook.

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Деталі

Співробітники заповідники зафіксували свіжі сліди бурого ведмедя на території національного природного парку.

"Цьогорічна зима забезпечила довгий сон клишоногим, але відчувши підняття температури вони вийшли зі своїх барлогів", — повідомили в заповіднику.

Відомо, що ведмедиця народжує малят ще у барлозі, а поруч зі слідами дорослої тварини не було слідів малят. Тому природоохоронці дійшли висновку, що від сплячки прокинувся самець.

"До настання теплих весняних днів, коли з’явиться соковита рослинна їжа, раціон ведмедя буде в основному тваринного походження, тому вони змушені полювати та можуть бути небезпечними для людини", — застерегли в національному парку.

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