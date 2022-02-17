Фото дня. У Харківському екопарку з'явилися рідкісні тварини з Тибету

Тварини вкриті товстою золотистою шерстю, а їхні роги схожі на роги буйвола

У "Фельдман Екопарк" завели такінів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харківській області у "Фельдман Екопарк" завезли двох самців такінів – які нагадують биків уродженців Тибету, занесених до Міжнародної червоної книги.

Про це повідомив мультикомплекс на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Зараз тварини обживаються в лісовому вольєрі. Як кажуть у мультикомплексі, поява у зооколекції нових неординарних тварин не лише викликає інтерес відвідувачів, а й є важливою частиною глобальної природоохоронної діяльності.

"Окрім реабілітації, один із головних напрямів нашої роботи – це створення генетично перспективних для розмноження груп рідкісних тварин. Так би мовити, "резервний фонд" для майбутнього повернення в природу видів, що вимирають. Це дуже копіткий і тривалий процес. Дуже важливо отримати нащадка від генетично цінної пари. Зазвичай ми отримуємо одностатеву групу рідкісних тварин з одного зоопарку або розплідника і чекаємо, поки з іншого підберуть партнерів, які не перебувають з ними в родинних стосунках", – розповів засновник "Фельдман Екопарка" Олександр Фельдман.

Реклама

Такіни вже освоюються у "Фельдман Екопарку". Фото: пресслужба "Фельдман Екопарка"

Реклама

Що відомо про такінів?

Такіни – це парнокопитні ссавці із сімейства полорогих. Їхні найближчі родичі – бики, антилопи, газелі, козли та барани. Зріст дорослої тварини – близько 100 см, а маса тіла досягає 300 кг. Тварини вкриті товстою золотистою шерстю, а їхні роги схожі на роги буйвола.

Такіни мешкають на Тибеті, у Східних Гімалаях, деяких районах Китаю і віддають перевагу густим гірським чагарникам. В Україні окрім "Фельдман Екопарк" такіни є лише у Миколаївському зоопарку.

Раніше ми писали: