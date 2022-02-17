Могут нападать на людей: в Карпатах проснулись бурые медведи

На территории заповедника "Сколевские Бескиды" проснулись после зимней спячки бурые медведи.
Об этом говорится на странице Национального природного парка "Сколевские Бескиды" в Facebook.
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Сотрудники заповедника зафиксировали свежие следы бурого медведя на территории национального природного парка.
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"Нынешняя зима обеспечила длинный сон косолапым, но почувствовав поднятие температуры они вышли из своих берлог", — сообщили в заповеднике.
Известно, что медведица рожает малышей еще в берлоге, а рядом со следами взрослого животного не было следов малышей. Поэтому экологи пришли к выводу, что от спячки проснулся самец.
"До наступления теплых весенних дней, когда появится сочная растительная пища, рацион медведя будет в основном животного происхождения, поэтому они вынуждены охотиться и могут быть опасны для человека", — предупредили в национальном парке.
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