На Прикарпатті вантажівка впала в річку: є жертви і потерпілий (фото)

У Калуському районі сталася смертельна ДТП – що говорять у поліції про аварію

/ Фото: Нацполиция

В Івано-Франківській вантажівка вилетіла з дороги і впала у річку. У результаті двоє людей загинули, ще одна постраждала.

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Про це повідомили в пресслужбі поліції області.

Аварія сталася ввечері 20 травня у селі Шевченкове Калуського району. Вантажівка возила деревину.

/ Фото: Нацполиция

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За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і КамАЗ з моста впав у річку. На місце прибули поліцейські, рятувальники і медики. Водій і один пасажир померли, ще одного госпіталізували.

Нині поліцейські з'ясовують усі деталі ДТП.

Нагадаємо, у Миколаївській області BMW злетів із дороги і перекинувся.

Крім того, на трасі Харків – Дніпро сталася масштабна ДТП – зіткнулися дві фури та пасажирський автобус.