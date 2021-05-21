На Прикарпатті вантажівка впала в річку: є жертви і потерпілий (фото)

/ Фото: Нацполиция
В Івано-Франківській вантажівка вилетіла з дороги і впала у річку. У результаті двоє людей загинули, ще одна постраждала.
Про це повідомили в пресслужбі поліції області.
Аварія сталася ввечері 20 травня у селі Шевченкове Калуського району. Вантажівка возила деревину.
/ Фото: Нацполиция
За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і КамАЗ з моста впав у річку. На місце прибули поліцейські, рятувальники і медики. Водій і один пасажир померли, ще одного госпіталізували.
Нині поліцейські з'ясовують усі деталі ДТП.
Нагадаємо, у Миколаївській області BMW злетів із дороги і перекинувся.
Крім того, на трасі Харків – Дніпро сталася масштабна ДТП – зіткнулися дві фури та пасажирський автобус.