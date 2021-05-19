У Миколаївській області BMW злетів з дороги і перекинувся: є жертва (фото)

Правоохоронці розслідують всі обставини аварії – є постраждалі і один загиблий – подробиці ДТП

Автомобіль злетів з траси і перекинувся

У Миколаївській області біля села Шостково сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля BMW, який перекинувся. Внаслідок аварії загинув 32-річний пасажир, ще один 31-річний чоловік з травмами був доставлений до медичного закладу.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 41-річний водій не впорався з керуванням. Він отримав тілесні ушкодження та в момент події від госпіталізації відмовився. Наразі чоловік затриманий.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками статті "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

Один з пасажирів помер на місці ДТП

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Вирішується питання про повідомленні водієві про підозру і обрання запобіжного заходу. Встановлюються всі обставини аварії та її причини.

Раніше ми повідомляли, що на трасі Харків – Дніпро зіткнулися дві фури та автобус.

Також нагадаємо, у Рівненській області перекинувся автобус з пасажирами.