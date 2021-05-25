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На Прикарпатті п'ятеро дітей ледь не загинули від самогону. Деталі гучної історії

25 травня, 13:15

Марія Дмитренко , Наталія Фармус

Підлітки ледь трималися на ногах, троє з п'яти дітей втратили свідомість – всіх госпіталізували – подробиці

В Івано-Франківську днями в лікарню потрапили п'ятеро підлітків 11-12 років з гострим алкогольним отруєнням. З'ясувалося, що вони пили самогон, який винесли з дому.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Очевидці зняли на відео дітей, які ледве трималися на ногах, їх під руки вели однолітки. Підлітки пиячили на території недобудованого дитсадка. Від випитого троє з них знепритомніли. Їхні товариші злякалися і викликали швидку.

Підлітки навчаються у двох місцевих ліцеях. Про те, що діти напилися до непритомного стану, педагоги дізналися з інтернету.

"Школа системно роботу проводить. Але школа не може сім'ю замінити. Особливо у вихідний день", – сказав директор установи Михайло Калинюк.

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Батьки школярів відмовляються спілкуватися з журналістами. Вчителям вони розповіли, що дволітрову пляшку самогону діти принесли з дому.

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Діти, які опинилися в центрі алкогольного скандалу, зі звичайних родин, кажуть педагоги. Навчаються посередньо.

"В одній родині бабуся виховує дитину, у другій родині – тата немає. У третій – десь на заробітках. Зазвичай це впливає на виховання", – прокоментувала заступник директора ліцею Людмила Грицько.

Всіх учасників інциденту очікують виховні бесіди у школі і вдома. Перевірку почали і правоохоронці.

Нагадаємо, у Чернігові четверо малолітніх дітей потрапили в дитячу реанімацію з отруєнням грибною юшкою.

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